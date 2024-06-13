和代人平　シルクスクリーン

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商品詳細
◉和代 人平 シルクスクリーン題名 ぽかぽか◉絵の大きさ16.5×24.5cm 枠の大きさ38cm×45cm枠止めの金属部が全体的に錆びていて、後ろの緑の背面も傷があります。添付した写真でご確認下さい。◉株式会社セントポールギャラリー前橋市#絵画#和代人平#画家#美術品#シルクスクリーン#アート#癒し#平和#版画
http://narcologia.ru/goods/contemplate236477.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador22506.html
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