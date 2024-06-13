和代人平　シルクスクリーン

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道頓堀でオイルパステル画家の和代人平さん「光り絵」ライブ ... 道頓堀でオイルパステル画家の和代人平さん「光り絵」ライブ ...



自己紹介｜和代人平（わしろじんぺい） 自己紹介｜和代人平（わしろじんぺい）



Light Painting ～ Jinpei Washiro 光絵 和代人平 Light Painting ～ Jinpei Washiro 光絵 和代人平



すてきなネコの版画を買った＠和代 人平（わしろ じんぺい）さん作品 ... すてきなネコの版画を買った＠和代 人平（わしろ じんぺい）さん作品 ...



シルクスクリーン版画 富田文雄「砂の街」 商品番号34110507 - 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊 シルクスクリーン版画 富田文雄「砂の街」 商品番号34110507 - 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊



JINPEI WASHIRO 一瞬のアート ひかりの絵を描こう！ JINPEI WASHIRO 一瞬のアート ひかりの絵を描こう！



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シルクスクリーン レスリー・セイヤー「ハッピー・リリース」商品番号33060302- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊 シルクスクリーン レスリー・セイヤー「ハッピー・リリース」商品番号33060302- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊



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シルクスクリーン版画 中島千波 「雪椿」 商品番号34120302 - 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊 シルクスクリーン版画 中島千波 「雪椿」 商品番号34120302 - 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊



オイルパステル画家の和代人平さんが「光り絵」ライブパフォーマンス ... オイルパステル画家の和代人平さんが「光り絵」ライブパフォーマンス ...

◉和代 人平 シルクスクリーン題名 ぽかぽか◉絵の大きさ16.5×24.5cm 枠の大きさ38cm×45cm枠止めの金属部が全体的に錆びていて、後ろの緑の背面も傷があります。添付した写真でご確認下さい。◉株式会社セントポールギャラリー前橋市#絵画#和代人平#画家#美術品#シルクスクリーン#アート#癒し#平和#版画