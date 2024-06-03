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ホットトイズ　ムービーマスターピース　ダークナイトバットポット
商品番号 E87631448498
商品名

ホットトイズ　ムービーマスターピース　ダークナイトバットポット
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6ご覧頂きまして誠にありがとうございます。コレクション整理の為出品致します。ホットトイズムービーマスターピースダークナイトバットポットになります。購入して年月が経過しているので少し汚れや数カ所の色褪せがあります。専用箱、説明書、付属品は全てあります。ギミックライトは未確認です。
http://narcologia.ru/goods/rouge744910.html
http://narcologia.ru/goods/organization475862.html
http://narcologia.ru/goods/waveform947017.html
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