ホットトイズ　ムービーマスターピース　ダークナイトバットポット

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フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6ご覧頂きまして誠にありがとうございます。コレクション整理の為出品致します。ホットトイズムービーマスターピースダークナイトバットポットになります。購入して年月が経過しているので少し汚れや数カ所の色褪せがあります。専用箱、説明書、付属品は全てあります。ギミックライトは未確認です。