あいみょん　本人使用ピック

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商品詳細
AIMYONTOUR2019-SIXTHSENSESTORY-三郷市文化会館公演にて、本人が実際に使用したピックになります。大変貴重なものだとは思いますが、身辺整理に伴い出品致します。素人目では目立った傷等は見当たりませんが、あくまでご本人が使用したものになりますのでご理解くださいませ。
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