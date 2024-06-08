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Carat棒　ver2 SEVENTEEN 公式ペンライト　セブチ
商品番号 H86062681907
商品名

Carat棒　ver2 SEVENTEEN 公式ペンライト　セブチ
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENセブチ　ペンライト　carat棒　ver2即購入○weverseshopで購入したので、公式品です。何度かコンサートにて使用しました。ステッカー、ストラップ付いております。ストラップはややヨレがこざいます。ライトの点灯確認済み本体自体に目立った傷や汚れはございません。外箱の表面に少しへこみ、傷がございます。素人管理のため、ご理解のある方のみご購入のほどよろしくお願いいたします。
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