Acid Black Cherry トゥーリング マルチリング

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AcidBlackCherryのyasuオリジナルマルチリングとトゥーリングになります。写真で触っているのは自分で使っている方で、発送しますのは新品未使用品です！ABCとデザインされていて可愛いです。調節可能なリングです。少しホコリが積もっていましたので、初期の袋の粘着部分にホコリが付着しています、発送する際は新しい袋に変えます。即購入OK！お値下げ交渉、お取置きはお断りさせて頂きます。喫煙者はいませんが、猫を飼っていますアレルギーや神経質な方は御遠慮ください。AcidBlackCherryのグッズ色々出品中です☆グッズ種類···その他アシッドブラックチェリーABCyasu林保徳acidblackcherryAcidBlackCherry