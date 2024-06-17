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【旧裏】映画館限定販売 ポケモンカード サザンアイランド ファイル
商品番号 D57765863509
商品名

【旧裏】映画館限定販売 ポケモンカード サザンアイランド ファイル
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードサザンアイランドのセットになります。ミュウとトゲピーとレディバは虹色加工ありです。「劇場版ポケットモンスター幻のポケモンルギア爆誕」上映館でのみ販売されていました。ファイルの中紙が経年劣化により欠けている部分があります。開いた折り目もあります。カードはファイルに入れて保管されていたので目立った傷はありませんが、カード端のスレが少しあります。あくまでプレイ用としてお考えいただければと思います。状態につきましては、写真をご覧になられて納得いただける方のみご購入お願いいたします。トラブル防止のため、完美品、美品クラスをお求めの方のご購入はご遠慮ください。すり替え防止のため、返品返金はお断りさせていただきます。折れ濡れの対策をおこないゆうパケットポストにて送付の予定です。種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...旧裏
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