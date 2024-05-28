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SUZUKI バイオリン　NO330 サイズ1/8
商品番号 H18805634774
商品名

SUZUKI バイオリン　NO330 サイズ1/8
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 12,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音出し確認済み！※弓は、TSUGITOの物を付属しますのでお手頃価格になります。弦は張り替えてご使用した方がよいです。#SUZUKI#バイオリン
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