TIES　こころ抱き枕カバー　タケイオーキ

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商品詳細
コミックマーケット91にて、タケイオーキ先生のサークル「TIES」より頒布された【こころ抱き枕カバー】です。こちらはbooth通販で再販された際に購入したものです。未開封のまま保管していました。※ネコポス2つ折り発送とさせて頂きます。サイズ上可能な範囲までは保護は致します。+600円で宅急便での対応も可能ですので、ご希望の場合は事前にコメントをお願いします。
http://narcologia.ru/goods/response908642.html
http://narcologia.ru/goods/waveform891517.html
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