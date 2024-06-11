TIES　こころ抱き枕カバー　タケイオーキ

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コミックマーケット91にて、タケイオーキ先生のサークル「TIES」より頒布された【こころ抱き枕カバー】です。こちらはbooth通販で再販された際に購入したものです。未開封のまま保管していました。※ネコポス2つ折り発送とさせて頂きます。サイズ上可能な範囲までは保護は致します。+600円で宅急便での対応も可能ですので、ご希望の場合は事前にコメントをお願いします。