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- ポケモンカードゲーム スノーハザード 新品未開封 シュリンク付き 1BOX
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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット拡張パックスノーハザードBOX発売前にAmazonの抽選販売で当選し、買ったものです。Amazonが仕入れてAmazonが発送してきた商品なので正真正銘シュリンク未開封の新品状態です。すり替え防止の観点から返品はご遠慮ください。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードゲーム拡張パッククレイバーストスノーハザードスカーレット\u0026バイオレットシュリンク付きナンジャモ
http://narcologia.ru/goods/passivity37283.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate703748.html
http://narcologia.ru/goods/choice611885.html
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