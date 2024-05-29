ポケモンカード　Nの覚悟　sr

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商品詳細
【＊*商品説明*＊】Nの覚悟 SR素人が自宅で保管していた為、初期傷、切断面の傷、僅かな白かけなど気になる方、完品をお求めの方はご遠慮下さい。※状態は画像にて判断お願いします。メルカリ便にて、水濡れ、折れ対策をしてお送りします。※他にも出品中です↓↓↓#らんぐれー☆ポケモンカード
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