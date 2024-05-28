沖縄三線バチ　自然素材(マッコウ)

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三線のツメの選び方考 | きよむら三線会 堺教室 三線のツメの選び方考 | きよむら三線会 堺教室

ボーンカービング作家-nobu氏によるハンドメイドの三線用バチです。貴重素材を使ったり装飾を施したりと今までにない作品を製作しています。今回はその中でも最高素材に細かな装飾を施した最高の逸品です。※最近、メルカリで販売した商品が不明なショッピングサイトから激安で販売されているのを何点か見かけました。フィッシング詐欺の可能性がありますのでご注意ください。nobuの作品は実店舗のある代理店様と作者本人(代理販売する私)以外から販売することはありません。【バチの詳細】・各長：全長53mm、爪先幅15mm、根幅33mm、・重量：35ｇ程度・指穴：15.5mm・原材料：自然素材(マッコウ)・作家:nobuInukai(インスタグラムnobu_bonecarvingを検索)厳選した素材を使用しておりますが自然素材の為、素材ならではの傷やヒビ汚れなどがあります。様々な表情もひとつの魅力としてご理解の上お楽しみください。#沖縄三線#三線バチ#三線爪#三線バチ