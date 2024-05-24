【g-125】額縁 フレームのみ ガラス入り アンティーク調 木製 インテリア

※北海道、沖縄、その他離島等の一部地域への発送は追加料金を頂きますので購入前に必ずお知らせください。【サイズ】タテ約72.5㎝ヨコ約82㎝【状態】キズや汚れ、経年による劣化等ありますフレームの塗装剥がれあり(触るとポロポロと落ちてしまう箇所もあります)ガラス汚れあり(拭けばきれいになります)写真をご参考くださいませ。アンティーク、古道具にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。古い物ですのでスレや傷等ありますので完品・綺麗な物をお探しの方、神経質な方は購入をお控えください。傷も一つの味としてご理解いただける方のみお願いいたします。軽い拭き掃除だけしています。上記の内容を納得してくださる方、使い込まれている古道具がお好きな方、大事に使っていただける方などぜひご検討くださいませ。〈発送について〉◎メルカリ便・たのメル便◎購入後の住所変更等は出来ません。購入前に確認又は変更をお願いいたします。◎ガラス製の家具・雑貨について◎保証適応外の商品は任意での発送となります。(大理石等も含む)厳重に梱包させて頂きますが、万が一破損等した場合の責任は一切負いかねます。ご理解の上、ご検討ください。◎商品お引取り時の積込みに関して◎積込の補助をご希望された場合のみお手伝いをさせていただきます。また、積込み時は細心の注意を払いますが、万が一人員・車両・商品に損害が発生した場合等、いかなる事態におきましても保証は致しかねます。ご理解、ご了承の上でお申し付けください。#m_furnitureshop



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