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ポケモンカードまとめ売り
商品番号 C63271346484
商品名

ポケモンカードまとめ売り
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,230 円
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商品詳細

この度は数ある出品の中から閲覧頂きありがとうございます。[商品内容]イーブイ　マスターボールミラーサカキのカリスマsar[商品状態]白かけや傷などは見られず基本的には綺麗だと思います。写真でご確認して頂ければと思います。若干反れがありますが、査定には影響ないみたいです！さらに詳細な写真が見たいなどありましたら、お気軽にお声掛けください。未使用ですが、トラブル防止のため目立った傷なしにしております。[発送方法]折れ対策や防水に徹底した梱包をし、メルカリ便にて追跡ありの匿名配送で発送させて頂きます。【検索用】ルギアSAカイセレナユニバースSARオリジンパルキアアルセウスディアルガギラティナURミュウツーリザードンヒスイゾロアークカミツレのきらめきヒスイの仲間たちシンオウの仲間たち20thPSAMINT鑑定初期初版高騰マリィかんこうきゃくSRユウリリーリエアセロラシャーニースターサポートリザードンピカチュウガラルの仲間たち25周年　スペースジャグラーアローラロコンVSTARセレナ白熱のアルカナ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃マスター連撃マスターシャイニースターＶ仰天のボルテッカーシュリンク未開封BOXブラッキーニンフィアVMAXSAミモザSARカエデボタンバイオレットスカーレットexナンジャモ　キハダ　クレイバーストNAGABAYUイーブイ
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