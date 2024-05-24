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大谷翔平　スターウォーズ　ボブルヘッド
商品番号 D51947526607
商品名

大谷翔平　スターウォーズ　ボブルヘッド
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年5月27日（金）、アナハイムスタジアム「スターウォーズデー」（エンゼルスVSトロント・ブルージェイズ）のみで入手可能、数量限定、大谷選手スターウォーズ特別ボブルヘッドです。●箱サイズ：縦20.5cm横9.5cm奥行き9.5cm本体の高さは約16㎝●付属品：外箱すべてそのまま未開封●状態：未開封（アメリカのグッズなので多少の色むら等はあるかと思います）MLB大谷翔平エンゼルスボブルヘッドANGELSWBCSTARWARSフィギュア非売品人形
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