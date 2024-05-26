フェルナンデス　リバイバルシリーズ　RJB55-64

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ロゴがfenderなのでブランドをfenderにしてます。FERNANDESRJB55-64リバイバルシリーズ購入時より下記の状態です。①レリック加工②ヘッドのデカールの変更(写真からみてわかる通り、fenderのロゴは後付けです)③ピックアップ変更(fenderUSAに変更されてます)④無地のネックプレート(オリジナルはおそらく刻印があります)ネック ストレート指板 かなり綺麗です。フレット残り8〜9割トラスロッド 未確認(問題なく調整できると聞いてます。)電装 問題なしかなり軽い個体で3.5kg前くらいです。作りは普通にいいです。興味本位でどんなものか購入しましたが扱いやすいし、当時のものが人気になっているというのも分かります。ただ買ったはいいが自分の好みの音ではなかった為コレクターの方や興味ある方の手に渡ってもらったらいいと思い出品致しました。追記:ペグ裏の形から近年の可能性があるとコメントいただきました。一応この商品と聞き購入しましたがコンポーネント等の可能性も出てきたので値下げします。当方プロではなく素人なので見落としやわからないこともあります。あくまで中古品である旨、理解して購入お願います。発送はネックとボディを外して発送します。