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山崎宗元造　雲華焼 鶴香合　茶道具 共箱/共布　C96　1F28
商品番号 X36391945343
商品名

山崎宗元造　雲華焼 鶴香合　茶道具 共箱/共布　C96　1F28
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ:約4.5cm横幅:約6cm
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http://narcologia.ru/goods/providence537394.html
山崎宗元造　雲華焼 鶴香合　茶道具 共箱/共布　C96　1F28
山崎宗元造 雲華焼 鶴香合 茶道具 共箱/共布 C96 - 陶芸
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