桶胴太鼓　担ぎ太鼓　締太鼓　和太鼓　品②

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客先からの買い取り品です。製造元、メーカーは不明です。(商品名)担ぎ太鼓 桶胴太鼓皮面 34.5cm幅(高さ)39.5cm胴素材不明です。木ではないようです。大きさからして、子供さんでも担げるサイズだと思います。軽いです。皮の状態も悪くないと思います。主観ですが、軽い良い音がします。調律は到着後、お好みでして下さい。※商品に台は含まれません。太鼓本体のみの出品です。商品は状態の良い物ですが、画像にてご確認をお願い致します。中古品となりますので、ご理解の上ご購入下さい。発送方法はメルカリ便送料込にてお送り致します。 【検索用】和太鼓締太鼓担ぎ太鼓桶胴太鼓お祭り