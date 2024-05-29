下島洋貫、「寒牡丹」、希少な画集の額装画、オーダーマット付・日本製新品額入り



下島洋貫、「寒牡丹」、希少な画集の額装画、オーダーマット付・日本製 ...



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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。下島洋貫「寒牡丹」（92S-5）希少な画集の一部一頁を新品額にてマットを合わせ、額装致しました。絵画部分のサイズは約16.0㎝×13.0㎝。版上刷サイン入り。作品によりサインの無い物もございます。全体像の商品画像にてご確認ください。額のサイズは約30.0㎝×25.0㎝。マット・アクリルガラス付き。額縁とマットの色はブラックです。マットは作品に合わせカット致します。iaf専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。