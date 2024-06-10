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油彩画　工藤 和夫 「網縫う港」 F0号　油絵　真筆　肉筆画
商品番号 G19090627932
商品名

油彩画　工藤 和夫 「網縫う港」 F0号　油絵　真筆　肉筆画
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、誠にありがとうございます。■作家名／工藤和夫（くどうかずお）F0号・作品名／「網縫う港」F0号・・技法／油彩画キャンバスに油絵具・画寸／180ｘ140（mm）F0号・サイン：直筆サイン有り・作品の状態／中古品・作品保証書付き【注意事項】・商品は中古品です。・経年品となりますが作品の状態は良いです。・状態(変色あり）などは画像をご確認の上、御判断ください。【発送方法】・宅急便コンパクト（EAZY）での発送を予定しております。
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