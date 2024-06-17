ハピナスV psa10

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★PSA鑑定にてPSA10GEMMINTと評価された鑑定品です。自身でPSAに出したワンオーナー品となります。定期的に値下げします他の出品まとめも気になるものはいいね下さいネ#hiroro出品現在、防湿庫にて保管しています。PSA鑑定品なので未使用で表記しております。厳重に梱包して約24時間以内に匿名配送致します。 ※PSA10の評価でも白かけ、点かけ、横線がある場合がございます。完美品を保証するものではありません。PSAの基準以上の品質を求められる方は、トラブル防止のため購入をご遠慮ください。※ご不明点ありましたら、購入前に必ずご確認お願いします。検索用ポケモンカードゲームポケカサンムーンドリームリーグリーリエがんばリーリエ帽子リーリエリーリエの全力srtrsarスノーハザードクレイバーストナンジャモグルーシャミライドンexコライドンexプロモヴァイオレットexスカーレットexミモザボタントリプレットビートキハダ151リザードン旧裏SR高騰アセロラ冒険家の発見ミュウエリカchrgxリザードンレックウザルチアピッピソルルナイーブイブラッキーニンフィアマリィかんこうきゃくピカチュウミュウツーvmaxマスターボールVSTARユニバースVMAXクライマックス限定横浜記念デッキ