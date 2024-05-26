エンジェルス 大谷・トラウト フィギュア 新品・未使用品 おまけ ...

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商品詳細
エンジェルス 大谷・トラウト フィギュア 先着限定品！撮影の為、開封した所、初めから梱包材に亀裂が入っていましたので、そのまま出さない状態で写真アップしております。ご了承下さい。スリッパは、オマケとして出品しております。質問等ありましたら、コメント欄よりお願いします。NC.NRでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）...野球
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