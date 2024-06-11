茶道具　利休茶箱　七宝蒔絵　岡本陽斎　外箱　木箱　蒔絵木箱　蒔絵茶箱入

極上 茶箱高級留塗 七宝蒔絵利休茶箱装飾...蒔絵外箱 内箱 茶箱入 木箱岡本陽斎作外箱に名入り金彩蒔絵香合 仕服入り抹茶黒楽茶椀に 楽の名入り棗 内箱と共の七宝蒔絵その他には京焼名入りです此れに似た茶箱だけで10万円で出品されている方もいらっしゃいました茶箱は極上蒔絵なので宜しくお願いいたします茶せん入れにややひびが有ります



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京都【 塗師 岡本陽斎 】四季七宝蒔絵 利休茶箱 茶道具 一式 昭阿弥 他 ...



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