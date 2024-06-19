茶道具　薄茶器　中村宗悦　井伊宗観好十二月茶器



茶道具 井伊宗観好写 十二ヶ月茶器 研究本付 中村宗悦



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茶道具 井伊宗観好写 十二月茶器 中村宗悦 研究本付 共箱 | yung-ish.com



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茶道具 山中塗 中村宗悦作 井伊宗観好 尾花に鶉蒔絵 平棗 共箱 V R6409-



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KZ様専用 井伊宗観好十二月茶器-

★お値下げ22000⇒20000⇒19000円中村宗悦の溜塗り面中次です。井伊宗観好十二月茶器の中の四月「卯花に郭公蒔絵」です。焦げ茶色に黒で図案が描かれているため光を当てて撮影しました。写真1が実際の色目です。中村宗悦は1932年石川県に生まれの漆芸家で、茶道をたしなみ、裏千家淡々斎家元の写し物も多く手掛けております。サイズ 口径約6.4㎝ 胴幅(底径)約6.9㎝ 高さ約8.4㎝桐共箱、共布有り。母はお煎茶の教授でしたが、一時期石州流のお茶をしておりました。井伊宗観は彦根藩藩主。宗観は石州流のお茶を極め、花鳥を取り合わせた蒔絵で12か月の茶器が作られております。未使用だと聞いておりますが、自宅長期保管品となりますので、ご理解頂ける方にお願い致します。完璧をお求めの方はご遠慮下さい。リピーター様、おまとめ購入ご希望の方は、購入前にお知らせ下さい。送料750円込みです。#中村宗悦#茶器#井伊宗観好十二月茶器