乃木坂46 五百城茉央　2022年生誕記念Tシャツ Lサイズ（新品未開封）

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乃木坂46の五百城茉央さんの生誕記念のTシャツになります。サイズはLサイズになります。購入後、暗闇にて保管しておりました。同じ商品が2つございますので、同時購入でお安くいたします。その他商品を出品しておりますので、そちらと合わせていただいてもお安くいたします。値下げ可即購入可