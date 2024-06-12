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SL-1200MK5
商品番号 D14676314448
商品名

SL-1200MK5
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど使用しておりませんがホコリを被っており、汚れあり清掃すれば、キレイになる程度。ダストカバー無し動作、通電確認済みです。中古品の為、ご理解いただける方のみでお願い致します。返品不可です種類···ターンテーブル
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