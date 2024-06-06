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ミュータントタートルズ　レオナルド　フィギュア
商品番号 T10803205220
商品名

ミュータントタートルズ　レオナルド　フィギュア
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅にて保管していました。比較的綺麗ですが擦れや破れ、開け口をテープで留めていたりするので写真でご確認お願いします。御理解の上ご検討ください。
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