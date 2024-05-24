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バイオリン　肩当て　ほまれ　HOMARE Ver.2 ホマレ　2回使用
商品番号 I95420771070
商品名

バイオリン　肩当て　ほまれ　HOMARE Ver.2 ホマレ　2回使用
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···肩当て今月新品を購入して、試したのですが、どうも高さが合わず弾きにくいので、出品します。数時間しか使っていません。
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