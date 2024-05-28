アイナナ モンぬい わるモフ タグ付き 虎於

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即購入OKアイナナのぬいぐるみです。スリーブの方も一緒に購入希望の場合は+1000円となります。(こちらそのまま購入した場合はぬいぐるみのみとなりますのでご確認程宜しくお願いします。)●状態：美品ですが、使用感が気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項：なし何かある際はお声がけよろしくお願い致します。