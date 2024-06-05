【極美品】フェルナンデス　エレキギター　ストラトキャスター

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【商品詳細】販売商品は、ブランド「FERNANDES」の【極美品】エレキギターです。鮮やかなレッド系の色合いが特徴的で、未使用に近い状態です。演奏を存分に楽しむことができます。【スペック】-商品名:フェルナンデス エレキギター-カテゴリ:エレキギター-色:レッド系-ブランド:FERNANDES-商品の状態:未使用に近い【使用頻度・出品理由】購入後、特に使用する機会がなく保管しておりました。自宅の整理のため、この度出品いたします。【その他】-音質：クリア-ボディ素材：メイプル-フレット数：22-付属品：ソフトケース、アーム、-おまけ:5mの￼ケーブル、YAMAHAの ストラップ、ピックどなたか大切にしてくださる方にお譲りしたいと考えております。よろしくお願い致します。他のサイトでも出品していますので、突然削除する場合があります。値引き交渉は、ゴメンなさい···ストラトキャスタータイプ