ボムギュ　トレカ　10枚セット＋メッセージカード5枚

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商品詳細
ボムギュトレカ10枚セット＋メッセージカード5枚通常盤 7枚ウィバース 1枚初回限定盤A2枚メッセージカード5枚(5人分)即購入⭕️開封後、すぐスリーブに入れて保管しています。初期傷等気になる方は御遠慮ください。他にもtxtのトレカを出品してますので、気になる方はご覧になってください。まとめてのご購入でお値引させて頂きます。丁寧に梱包し、迅速に対応させていただきます。よろしくお願いします。TOMORROWXTOGETHERTXTtxtトウバスビンヨンジュンボムギュテヒョン
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