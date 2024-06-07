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- 新品 Mr.Children ミスチル『終末のコンフィデンス』B2ポスター
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商品詳細
ミスチル『終末のコンフィデンスソング ツアー』B2ポスター新品・未使用画鋲跡なし、折れなし、汚れなし、シミなし、テープ跡なし、ポスター保管用の大型ファイルにいれていたので状態はとても綺麗です♪※写真ではポスターを保管ファイルの上に載せていますポスター用のシートで梱包し、丸筒にいれてゆうゆうメルカリ便ゆうパックで発送します1枚のみの早いもの勝ち！
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