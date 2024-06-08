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セール価格✨TUBE ライダース ロゴ刺繍済み L.L.Beanバッグ
商品番号 O24191475437
商品名

セール価格✨TUBE ライダース ロゴ刺繍済み L.L.Beanバッグ
ブランド名 エルエルビーン
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TUBETUBEライダースロゴ刺繍済みL.L.BeanトートバッグLサイズになります。こちらは手持ちが長く肩掛けです。マチもしっかりあり帆布なので丈夫です。バッグは青のトートバッグでファスナーが付いていて便利です。かなりおっきくたたむのが大変なので宅急便扱いになるかと思います。大切にしてくださる方へ
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