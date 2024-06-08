京都　名工 河井透　「四彩四辯壺」　共箱　高さ32cm　名工の意匠、感性の逸品

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◆【商品名・状態】・京都 名工河井透 「四彩四辯壺」 茶道具 花瓶 共箱京都の名陶工、河井透氏が手掛けた名品です。赤・青・緑・黄色の四彩、四辯の造形鮮明な色彩と力強さを併せ持つ名工の意匠、感性に圧倒される逸品です！また季節やその時々で飾る向きを変え、四辯を楽しめるのも素晴らしい点です。状態は目立つ傷、汚れはなく極美品状態です！茶道具や日々の花生としていかがでしょうか(^^)？◆【サイズ】直径29cm高さ32.5cm___________________________改めまして、ビンテージセレクトショップ【ぼんじーあ】と申します！ご覧頂き誠にありがとうございます(^^)#ぼんじーあのセレクトアイテム！↑↑↑【新しい物にはない魅力たっぷりな良いもの】ばかり！ぜひご覧ください^_^__________________________※ご理解頂きたいことがございますm(__)m・商品の状態は写真をよくご確認下さい。・大きな欠けや痛みは該当しませんが、 スレ、微細な傷等は「物の味わい」と捉えております。・新品のような綺麗な状態完璧なものを お求めの方は上記をご理解頂ければ幸いです。_________________________＿主に下記商品の取り扱いをしています。日本・海外のビンテージ、アンティーク品九谷焼 有田焼 伊万里焼 薩摩焼 楽焼(黒楽・赤楽)京焼 清水焼骨董品 古民具 古道具 ノリタケ昭和レトロ雑貨 ガラス製品保管番号