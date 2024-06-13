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植木鉢 盆栽鉢 中国 受け皿付き 古い 銘あり
商品番号 I60642290722
商品名

植木鉢 盆栽鉢 中国 受け皿付き 古い 銘あり
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用痕跡、汚れあります。欠けはありません詳しくありません古いものです。いろいろご容赦くださいます方に、よろしければ、ご検討お願いいたします
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