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ポケモンカードゲーム AR コイキング PSA 10
商品番号 J19313012369
商品名

ポケモンカードゲーム AR コイキング PSA 10
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームARコイキングPSA10になります。微少のキズやケースの状態、カードの固定状態など、極度に状態を気にされる方は購入をご遠慮ください即購入可能ですが、他のフリマサイトにも出品しておりますので購入のタイミングが被った場合、取引をキャンセルさせていただく可能性がございます。値下げ不可です。ゆうパケットポストにて発送致します。※自らPSA鑑定に出しておりますので、間違いなく本物になります。
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