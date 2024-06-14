YAMAHA ヤマハ PSR-E360DW 61鍵盤 ダークウォルナット

【YAMAHAヤマハPSR-E360DW61鍵盤ダークウォルナット調】デザイン性が高く、気軽に持ち運び可能、簡単操作で演奏を楽しめるインテリアモデル◎61鍵、高品位で充実した400音色、演奏をサポートする多彩な自動伴奏130スタイル◎気軽に持ち運べるコンパクトボディ◎初心者のステップアップをサポートする9ステップのレッスン機能◎エフェクトとマスターEQでお好みの音に調整可能◎二人で一緒に弾くデュオ機能搭載【詳細】ブランド……ヤマハ(YAMAHA)色……ダークウォルナット調キーの数……61モデル名……PSR-E360DW商品寸法……(長さx幅x高さ)【付属品】譜面台、電源アダプター、ソングブック、取扱説明書【状態】過去に数回使用しましたが、目立った傷や汚れはございません。（素人管理ですのでご了承ください）付属の外箱の箱に梱包して配送させて頂きます。ご購入をお考えの方は、プロフィール欄をご一読願います。#YAMAHA#ヤマハ#psr_e360dw#61鍵盤#ダークウォルナット調#キーボード



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