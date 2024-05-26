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重厚な木製額 風景刺繍プチポワン 額装品 タペストリー インテリア ウォールデコ
商品番号 M89455700224
商品名

重厚な木製額 風景刺繍プチポワン 額装品 タペストリー インテリア ウォールデコ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刺繍タペストリー額装品です。英国調の力強い木製額に、モノトーンの風景刺繍が素敵です。シックでアンティーク家具特に英国家具と好相性です。縦70、横70cm程度。額にスレや小傷小汚れ、打痕など風合い。
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