エレキ　ベース　ソフトケース

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娘の為に購入し何度か使って流行りが去ったみたいなので出品します。当方無知で良し悪しも分かりませんのでコメント頂きましても分かる範囲でしかお応え出来ません。見て分かる方のみお取引お願い致します。また見て決めて頂いても構いません。よって直接お渡しも可能です。クレームや返品は一切受けられませんので宜しくお願い致します。