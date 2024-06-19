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【新品未開封】ブラックアダム フィギュア スタチュー
商品番号 K59464088180
商品名

【新品未開封】ブラックアダム フィギュア スタチュー
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 4,800 円
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商品詳細

新品未開封品です。マクファーレントイズDCマルチバース12インチ・ポーズドスタチューブラックアダム全高約30センチのスタチューとして立体化！黒のスーツ、胸元のゴールドの稲妻マーク、なびくマントと先端についた土埃など、造形や質感にこだわり、細部に至るまで再現。台座は映画のロゴがあしらわれた特別仕様となっている。パッケージの裏面には、ジム・リーが描いたコンセプトアートも掲載。そのまま飾ってもカッコいいウィンドウボックスとなっている。
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