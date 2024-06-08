ポケモンカード マツリカ SR

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商品詳細
ポケモンカード【マツリカsr】必ず写真にてしっかりと状態をご確認いただき、納得の上ご購入ください。スリーブに入れ、厚紙で挟み、濡れ対策を行い発送いたします。すり替えなどのトラブル防止のためご購入後の返品は致しかねます。※お写真追加のご要望がございましたら対応いたします。#ポケカ#ポケモン#マツリカ#ポケモンカード
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