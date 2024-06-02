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リーメント ハローキティの文房具 全12種類
商品番号 V52224393079
商品名

リーメント ハローキティの文房具 全12種類
ブランド名 リーメント
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リーメントハローキティの文房具全12種類中袋は開封しないで保管してました。素人保管ですので御理解頂ける方のみよろしくお願いいたします。外箱は経年劣化で状態はあんま良い状態ではありません。それでも宜しければ箱も一緒に発送致します。箱無しは500円お値引致します。よろしくお願いいたします！
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