リーメント ハローキティの文房具 全12種類

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リーメントハローキティの文房具全12種類中袋は開封しないで保管してました。素人保管ですので御理解頂ける方のみよろしくお願いいたします。外箱は経年劣化で状態はあんま良い状態ではありません。それでも宜しければ箱も一緒に発送致します。箱無しは500円お値引致します。よろしくお願いいたします！