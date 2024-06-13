大空スバル誕生日記念フルセット2022【期間限定】

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即決OK、即日発送、フルセットです。9月30日までの出品となります。◇誕生日記念フルセット〈商品説明〉 大空スバルの誕生日を記念したフルセット商品です。〈セット内容〉 ・記念グッズ4種 ・特典：大空スバル直筆サイン入り「しぐれうい描き下ろしポストカード◇記念グッズ・2層アクリルパネル イラスト：しぐれうい サイズ：約H150×W200mm 素材：アクリル・鉄・スバルドダックぬいぐるみver.2022 サイズ：約H160×W90×D140mm 素材：ポリエステル・亜鉛合金・スバ友タンブラー サイズ：約460ml/口径約89mm×H117mm 素材：ステンレス鋼・PET・PP・シリコーンゴム・スバルとおそろい？！リストバンド サイズ：約H80×W80mm 素材：綿・ゴム・ポリエステルhololive湊あくあときのそらロボ子さんさくらみこ夜空メル白上フブキ夏色まつり赤井はあとアキ・ローゼンタール百鬼あやめ癒月ちょこ紫咲シオン大空スバル大神ミオ猫又おかゆ戌神ころね不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン兎田ぺこら潤羽るしあ星街すいせい天音かなた桐生ココ角巻わため常闇トワ姫森ルーナ雪花ラミィ獅白ぼたん桃鈴ねね魔乃アロエ尾丸ポルカラプラス・ダークネス鷹嶺ルイ博衣こより沙花叉クロヱ風真いろはWatsonAmeliaGawrGuraNinomaeIna’nisMoriCalliopeTakanashiKiara 九十九佐命 TsukumoSanaセレス・ファウナ CeresFaunaオーロ・クロニー OuroKronii七詩ムメイ NanashiMumeiハコス・ベールズ HakosBaelzホロライブ にじさんじ 誕生日 周年 直筆