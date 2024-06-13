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大空スバル誕生日記念フルセット2022【期間限定】
商品番号 B59997458377
商品名

大空スバル誕生日記念フルセット2022【期間限定】
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 6,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即決OK、即日発送、フルセットです。9月30日までの出品となります。◇誕生日記念フルセット〈商品説明〉　大空スバルの誕生日を記念したフルセット商品です。〈セット内容〉　・記念グッズ4種　・特典：大空スバル直筆サイン入り「しぐれうい描き下ろしポストカード◇記念グッズ・2層アクリルパネル　イラスト：しぐれうい　サイズ：約H150×W200mm　素材：アクリル・鉄・スバルドダックぬいぐるみver.2022　サイズ：約H160×W90×D140mm　素材：ポリエステル・亜鉛合金・スバ友タンブラー　サイズ：約460ml/口径約89mm×H117mm　素材：ステンレス鋼・PET・PP・シリコーンゴム・スバルとおそろい？！リストバンド　サイズ：約H80×W80mm　素材：綿・ゴム・ポリエステルhololive湊あくあときのそらロボ子さんさくらみこ夜空メル白上フブキ夏色まつり赤井はあとアキ・ローゼンタール百鬼あやめ癒月ちょこ紫咲シオン大空スバル大神ミオ猫又おかゆ戌神ころね不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン兎田ぺこら潤羽るしあ星街すいせい天音かなた桐生ココ角巻わため常闇トワ姫森ルーナ雪花ラミィ獅白ぼたん桃鈴ねね魔乃アロエ尾丸ポルカラプラス・ダークネス鷹嶺ルイ博衣こより沙花叉クロヱ風真いろはWatsonAmeliaGawrGuraNinomaeIna’nisMoriCalliopeTakanashiKiara　九十九佐命　TsukumoSanaセレス・ファウナ　CeresFaunaオーロ・クロニー　OuroKronii七詩ムメイ　NanashiMumeiハコス・ベールズ　HakosBaelzホロライブ　にじさんじ　誕生日　周年　直筆
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