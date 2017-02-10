1/35 Mini-Art SU--122 初期生産型 フルインテリア



ミニアート 1/35 ソビエト連邦軍 SU-122 初期生産型 フルインテリア (内部再現キット) プラモデル MA35175 ミニアート 1/35 ソビエト連邦軍 SU-122 初期生産型 フルインテリア (内部再現キット) プラモデル MA35175



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1/35スケールミニアートソビエトSU-122駆逐戦車初期型フルインテリアプラモデル品番351752016年発売諸般の事情により製作を断念しましたので出品します。未組立ですが、内袋開封しています。部品不足ないと思いますが、多数の為不足チェック未済です。あくまでも個人所有の中古商品ですので、返品や交換等は出来ません。質問やコメント中でも、先に購入された方を優先致します。購入時価格 6700円仕様...プラスチック組立キットスケール...1/35種類...戦車・軍用車両・軍艦