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1/35 Mini-Art SU--122 初期生産型 フルインテリア
商品番号 J74488333189
商品名

1/35 Mini-Art SU--122 初期生産型 フルインテリア
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1/35スケールミニアートソビエトSU-122駆逐戦車初期型フルインテリアプラモデル品番351752016年発売諸般の事情により製作を断念しましたので出品します。未組立ですが、内袋開封しています。部品不足ないと思いますが、多数の為不足チェック未済です。あくまでも個人所有の中古商品ですので、返品や交換等は出来ません。質問やコメント中でも、先に購入された方を優先致します。購入時価格　6700円仕様...プラスチック組立キットスケール...1/35種類...戦車・軍用車両・軍艦
http://narcologia.ru/goods/parenthesis174544.html
http://narcologia.ru/goods/organization291062.html
http://narcologia.ru/goods/Addict509118.html
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