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PSYCHO-PASS３　プリンセスカフェ　アクスタ　10点セット
商品番号 P34027924857
商品名

PSYCHO-PASS３　プリンセスカフェ　アクスタ　10点セット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSYCHO-PASS３　サイコパス３プリンセスカフェミニキャラアクリルスタンド・狡噛慎也・六合塚弥生・唐之杜志恩・須郷徹平・花城フレデリカ・慎導灼・炯・ミハイル・イグナトフ・雛河翔・如月真緒・廿六木天馬⇒上記10点セットです。全て新品未使用。プチプチ＋水濡れ防止を施し、メルカリ便にて発送致します。コメント不要・即購入OK！▲値下げ交渉不可▲▲バラ売り不可▲
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