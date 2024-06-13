PSYCHO-PASS３　プリンセスカフェ　アクスタ　10点セット

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商品詳細
PSYCHO-PASS３ サイコパス３プリンセスカフェミニキャラアクリルスタンド・狡噛慎也・六合塚弥生・唐之杜志恩・須郷徹平・花城フレデリカ・慎導灼・炯・ミハイル・イグナトフ・雛河翔・如月真緒・廿六木天馬⇒上記10点セットです。全て新品未使用。プチプチ＋水濡れ防止を施し、メルカリ便にて発送致します。コメント不要・即購入OK！▲値下げ交渉不可▲▲バラ売り不可▲
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