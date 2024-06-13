CASIO 電子ピアノ PriviA PX-735 2011年製 ピアノ椅子付き

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----------ご覧頂きありがとうございます。ぜひプロフィールをご一読の上、お取引お願い致します。【こちら、ご購入前に在庫確認を宜しくお願いいたします。】----------■商品状態CASIO電子ピアノPriviAPX-7352011年製ピアノ椅子付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)139.1×29.9×79.8質量(kg)約31.5カラーは白で目立つ傷、汚れ共になく比較的状態はいいかと思われます。椅子に経年劣化が見受けられます。動作確認済み。分解して佐川急便での発送となります。2〜3個口の予定です。※離島、沖縄、特別配送地域への発送は出来かねます。戸塚区まで引取りに来ていただける方は5000円お値引きいたします。細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。他にも多数出品しております。是非ご覧ください。送料込み 原則佐川急便での発送となります。匿名配送対応出来かねます。O001312128-022985-001