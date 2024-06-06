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YAMAHA ヤマハ 木琴 コンパクトサイズ
商品番号 L95215995165
商品名

YAMAHA ヤマハ 木琴 コンパクトサイズ
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 14,112 円
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商品詳細

送料はこちらで負担します。配送料の検討のため、ご購入希望者様はコメント欄より配送先をお知らせくださいませ。YAMAHAヤマハの木琴です。使用していましたので塗装剥げや傷などあります。バチが４本2セットあります。おおよその大きさ85cm×108cm×80cm
http://narcologia.ru/goods/interconnect145670.html
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