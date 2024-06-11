（262）【特価】★有田焼(故)大四郎窯★古伊万里手唐草絵茶碗★破摩オマケ付き★

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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★有田焼(故)大四郎窯古伊万里手唐草絵茶碗です。★有田焼大四郎窯で1つずつ手造りされたお茶碗です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★釉薬をわざとムラに成るように作られた渋い一品です。★サイズは13cm高さ約7.5cmです。★小売価格￥20000を￥10000でいかがでしょうか。★茶道具としてまた飯碗や小どんぶりにもお使い頂けます。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#飯碗#有田焼#唐津焼#茶器#茶道#床の間#茶室#工芸品#飯碗#骨董#美術品#古美術#器 #大四郎窯 #陶器 #磁器