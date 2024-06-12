「雪の夜の伝説」 竹久夢二 日芸版画院 限定品

「雪の夜の伝説」竹久夢二日芸版画院限定300枚の品になります。額サイズ57×46cm ナンバー177/300竹久夢二は、日本の画家・詩人。本名は竹久茂次郎。明治17年(1884年)9月16日、岡山県に生まれる。明治38年、22歳の時、『中学世界』にコマ絵「筒井筒」が一等入選。以来、美人画で一世を風靡した「大正ロマン」を代表する画家。出生地：邑久町死亡日：1934年9月1日,長野県富士見町配偶者：タマキ・キシ(1907年-1909年)書籍：夢二デザイン、夢二美術館、どんたく:絵入小唄集、風、夜、子女：竹久不二彦両親：竹久也須能、竹久菊蔵数多くの美人画を残しており、その抒情的な作品は「夢二式美人」と呼ばれた。大正ロマンを代表する画家で、「大正の浮世絵師」などと呼ばれたこともある。また、児童雑誌や詩文の挿絵も描いた。文筆の分野でも、詩、歌謡、童話など創作しており、中でも、詩『宵待草』には曲が付けられて大衆歌として受け、全国的な愛唱曲となった。関連ワード仏像神社仏閣御朱印欄間骨董品骨董江戸木彫りアンティークレトロ漆芸硯書神道酒器花器古民具仏教茶道抹茶茶碗棗茶入伊万里九谷信楽備前漆塗り掛軸版画古玩古美術中国骨董時代物般若能面神楽面祭器土器南部鉄瓶絵画リトグラフ