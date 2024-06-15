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【マニア向けコレクション品】 dustcell グッズ ロゴピアス
商品番号 L41255730324
商品名

【マニア向けコレクション品】 dustcell グッズ ロゴピアス
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【保存用・新品未開封】DUSTCELL1stONE-MANLIVE「SUMMIT」リリース記念で開催された、DUSTCELL展における数量限定の受注生産品です。※神椿スタジオでの初回生産分は、シールに初回予約と記載されています。また、復刻版は包装にシールが貼られていません。(販売場所がBOOTHからFINDMESTOREに変わった為)販売告知時には数量限定と明記されていませんでしたが実際には数量限定、即完売となった商品です。新品未開封の物を持っていらっしゃる方はほとんど居ないと思われますので、使用目的よりはコレクションとしてご購入ください。#dustcell#ダストセル#EMA#misumi#限定#ロゴピアス#ピアス
http://narcologia.ru/goods/reproduce480555.html
http://narcologia.ru/goods/composite453154.html
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