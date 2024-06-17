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美品 掛け軸 田島芳華作 紅白梅図 花鳥 縁起物 美術年鑑掲載作家
商品番号 S97861347168
商品名

美品 掛け軸 田島芳華作 紅白梅図 花鳥 縁起物 美術年鑑掲載作家
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ188×54センチ絹本共箱肉筆美術年鑑掲載作家使用感なく状態とても良いです。インテリア和室床の間おもてなし年中掛けお祝い模様替え絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
http://narcologia.ru/goods/slide457487.html
http://narcologia.ru/goods/tenet551163.html
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